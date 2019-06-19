Из-за Крымского моста в Керченском проливе будет "полная задница" — ученый

В Керченском проливе из-за моста в Крым будет "полная задница", предупредил ученый / Most.Life

В Керченском проливе из-за построенного Российской Федерацией моста в захваченный Крым будет болото, там будет "полная задница", сооружение нужно "разбирать к чертовой матери".

Строительство Крымского моста было "колоссальной ошибкой, он там никому не нужен", рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар Обозревателю.

По словам собеседника, при строительстве Керченского моста слева и справа были сделаны дамбы, перекрыто течение и нарушен водообмен между Черным и Азовским морем.

"…идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов. Сами керчане мне пишут, спрашивают, как быть — они видят, как идет цветение воды, как просаживается уровень", — отметил ученый.Напомним, Россия начала строить мост в Крым в апреле 2015 года, а 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения. СМИ сообщила, что при строительстве Крымского моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не сделали необходимую толщину защитного слоя бетона.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что сооружение смещается.