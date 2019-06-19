СМИ рассказали, как и от кого россияне будут оборонять Крымский мост

Крымский (Керченский) мост / REUTERS

Аннексировавшие в 2014-м году полуостров Крым россияне планируют бросить дополнительные силы на патрулирование Керченского (Крымского) моста.

Такие данные начали циркулировать в российских СМИ. Буквально накануне в Ярославской области судостроители завода Вымпел спустили на воду первый из партии катеров проекта Грачонок (всего их планируется четыре), собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая и несет службу по охране Керченского пролива.

Эту информацию позднее подтвердил заявил советник директора Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин. По его словам, катера Грачонок разрабатывались ради борьбы с подводными диверсантами.

По данным российских журналистов, летом 2019-го будут спущены на воду остальные три катера такого типа, а с декабря 2019-го они заступят на боевое дежурство в Керченском проливе.

Напомним, ранее эксперт и директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко назвал неожиданную возможную причину разрушения Крымского моста. Позднее известный ученый-гидролог Юрий Медовар спрогнозировал, что из-за Крымского моста в Керченском проливе наступит "полная задница".