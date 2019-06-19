"Здесь я с ума сойду": Зеленский рассказал, почему стремится съехать из здания на Банковой

Владимир Зеленский / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что сойдет с ума, если не переедет работать из здания Администрации президента на киевской улице Банковая.

"Детальность переезда вы увидите, я очень этого хочу. Главная для меня проблема — это срок. Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду", — заявил он во время встречи с украинскими журналистами.

Напомним, ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявлял о том, что здание на Банковой можно превратить в музей. До этого сообщалось о том, что в Администрацию президента разрешили приходить в шортах.