Главные новости 20 июня: новые детали гибели Тымчука, решение КСУ по указу о роспуске Рады и итоги "собора" Филарета

Обнародованы новые детали гибели Дмитрия Тымчука / Главред

В четверг, 20 июня, появились новые детали гибели народного депутата, координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука.

В этот же день стали известны итоги "поместного собора", собранного бывшим предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом.

Позже выяснилось, каким будет решение Конституционного суда Украины по указу президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Кроме того, названо имя подозреваемого в убийстве в Одесской области 11-летней Дарьи Лукьяненко, и обнародованы подробности преступления.

Также сообщалось, что в Киеве совершено гомофобское нападение — злоумышленники атаковали участников мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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Новые детали гибели Дмитрия Тымчука

СМИ узнали, что Тымчук перед гибелью находился в депрессии, а до смертельного выстрела политик не чистил пистолет, а "игрался" им.

Итоги "собора" патриарха Филарета

Сегодня в Киеве во Владимирском соборе прошли сборы, которые собрал Филарет и назвал "поместным собором". На "поместном соборе" решили восстановить УПЦ КП и подтвердили, что ее главой остается Филарет.

Также на "сборе" поддержали постановление, в котором говорится, что Томос об автокефалии, предоставленный УПЦ Вселенским патриархатом, не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит УПЦ в зависимость от Вселенского патриархата.

/ Telegram-канале Vesti

/ Telegram-канале Vesti

Решение Конституционного суда по указу Зеленского о роспуске Рады

СМИ писали, что Конституционный суд признал указ Зеленского о роспуске парламента конституционным. Позже нардеп Мустафа Найем подтвердил, что КСУ принял решение в пользу президента.

Убийство Дарьи Лукьяненко: имя подозреваемого и подробности преступления

В убийстве Лукьяненко подозревают 22-летнего жителя Ивановки Ивана Тарасова, у которого на придомовой территории и нашли тело ребенка.

Парень признался в совершении преступления и подробно рассказал, как расправился с девочкой: душил, изрезал острым предметом, потом раздел, но якобы ничего с ней не сделал, а после этого связал ноги скотчем, одел на голову кулек, замотал его скотчем, привязал к ногам камни и сбросил в выгребную яму.

Подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко Иван Тарасов / фото: Autoмаяк Одессы

Гомофобское нападение в Киеве

В Киеве в помещении платформы культурных инициатив Изоляция молодчики в балаклавах напали на посетителей кинопоказа, который проходил в рамках КиевПрайда 2019 в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Один из пострадавших сказал, что его повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, а знакомых — "залили газом". По словам пострадавшего, произошло "откровенно гомофобское нападение".