Стало известно, каким будет решение КСУ по указу о роспуске Рады

Информацию подтвердил Мустафа Найем.
Конституционный суд указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады признал конституционным.
Такое решение принято во время закрытого заседания Палаты в четверг, пишет Укринформ со ссылкой на источник в суде.
"Суд признал конституционным указ президента о роспуске парламента", – заявил собеседник агентства.
Судьей-докладчиком по этому делу выступил Виктор Кривенко.
Одновременно нардеп Мустафа Найем подтвердил, что КСУ принял решение в пользу Зеленского.
По его данным, "за" такое решение проголосовало 11 судей КСУ, "против" – 5.
Таким образом, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.
Ранее Зеленский дал понять, каким будет вердикт Конституционного суда. Он даже думать не хочет о том, что будет, если КС решит, что его указ о роспуске парламента является неконституционным.
Читайте такжеЗеленский побывал в КСУ: главное о роспуске Рады – от трансляции до последствийОтметим, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля.
В тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.
"Я думаю, что решение Конституционного суда Украины будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Поэтому и думаю, что решение будет таким, а не иным", — отметил Зеленский.