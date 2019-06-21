Животные в офисе: в Украине поддержали акцию Возьми собаку на работу

Организаторы уверены:
21 июня во многих странах мира проводится акция-праздник для всех владельцев четвероногих Возьми собаку на работу. Ее цель - изменить отношение к собакам в обществе, потому что общение с животными помогает снимать стресс и способствует производительности.
В Украине поддержали такую инициативу более 340 украинцев в 65 городах страны: Киев, Днепр, Львов, Запорожье, Харьков, Винница.
Традиция брать собаку в офис зародилась 17 лет назад в США. У нас эта практика относительно новая — впервые в Украине акция состоялась в 2013 году.
Фото своих хвостатых друзей на рабочих местах поделились пользователи в соцсетях.
Ранее стало известно, что украинских детей научат обращению с четвероногими.