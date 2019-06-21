На Ивано-Франковщине молния убила сразу троих: жуткие детали

Все трое погибших – мужчины.
В селе Беньковцы Рогатинского района Ивано-Франковской области произошла жуткая трагедия.
Вечером 21 июня, около 19:10, сразу троих человек убила молния. Люди просто ждали транспорта на остановке, когда в них попала молния.
Все трое погибших – мужчины. Они приехали со Львова проведать родственников. Им было 34, 56 и 65 лет.
Также молния поранила еще двух женщин. Их отправили в больницу.
Ранее молния умертвила мужчину и его коня под Ровно. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть.
Напомним, на Тернопольщине в жилом доме взорвалась шаровая молния. На тот момент в доме находились 7 человек, включая пятерых детей.