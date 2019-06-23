В Украине пригрозили России новой волной давления из-за задержанных моряков

Украина требует от России освобождения незаконно удерживаемых моряков / УНИАН

Украина после 25 июня намерена реализовать новую волну давления на Россию на международных площадках.

"Это произойдет, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков", - в интервью 5 каналу заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

По словам дипломата, давление Киева будет краткосрочным и среднесрочным. Он добавил, что министерство также разрабатывает и планирует большое количество различных контрмер в отношении России.

Озвучить планы МИД по противостоянию России Климкин отказался. Уточнил лишь, что грядут некоторые ограничения морской активности России.

Напомним, морской трибунал вынес вердикт: Россия должна безотлагательно освободить 24 моряков и позволить им вернуться в Украину.