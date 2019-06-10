В Гаагском трибунале обнародовали позиции Украины и России

10 июня 2019, 14:51

Российская Федерация считает, что суд не имеет юрисдикции по иску Украины.

Гаагский трибунал опубликовал позиции Украины и России / mfa.gov.ua

10 июня 2019 на сайте Постоянной палаты третейского суда опубликованы позиции Украины и Российской Федерации относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Отметим, что 22 мая 2018 Российская Федерация подала свои возражения относительно наличия у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать дело, инициированное Украиной согласно Конвенции ООН по морскому праву.

"Российская Федерация считает, что суд не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку суд не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма", - сказано в сообщении пресс-службы украинского МИД.

В свою очередь, Украина настаивает, что с момента распада Советского Союза в 1991 году общепризнанным, в том числе и Россией, является то, что Крым является частью Украины.

Читайте такжеМорской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков"Именно этот бесспорный статус признано международным сообществом и Генеральной Ассамблеей в своих резолюциях. При отсутствии признания изменения статуса Крыма как территории Украины, не может быть сомнений в том, что суд обладает юрисдикцией в отношении нарушений UNCLOS, совершенных в районах Черного моря, Азовского моря и Керченского пролива, которые рассматриваются в этом деле", - отметили в ведомстве.

По информации, спор перед этим трибуналом касается действий России в море. В частности, это касается краж Россией углеводных ресурсов и недр на миллиарды долларов, ее узурпации прав регулировать рыболовство, что сказалось на сотнях кустарных и промышленных рыболовных предприятий, и ее вмешательство в транзит через международный пролив, который ежегодно посещают почти 20 000 судов.

"В этом арбитраже Украина просит Суд растолковать и применить Конвенцию для определения правовых последствий морского поведения России. С учетом четких положений статей 286 и 288, которые устанавливают юрисдикцию в отношении "любого спора относительно толкования или применения Конвенции", этот Трибунал имеет компетенцию рассматривать этот спор", - сказано в сообщении.

Что же касается мнения Российской Федерации, то они уверенны, что Суд не имеет юрисдикции в отношении требований о деятельности в Азовском море и Керченском проливе, потому что: а) Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами; б) требования относительно режима внутренних вод выходят за пределы UNCLOS; и, следовательно, c) спор, касающийся Азовского моря и Керченского пролива, не является спором относительно толкования или применения UNCLOS.

Позиция же Украины заключается в том, что UNCLOS применяется к Азовскому морю и Керченскому проливу.

Читайте такжеКак морской трибунал поставил Кремль на растяжку"Азовское море и Керченский пролив не соответствуют определению "внутренних вод", установленного статьями 8 и 10 UNCLOS. Эти статьи показывают, что Конвенция предусматривает претензии на внутренние воды только в одном государстве, а не общие претензии между двумя или более государствами", - отметили в ведомстве.

Кроме того, Россия считает, что требования Украины, которые косвенно предусматривают делимитацию морских границ, являются исключенными из-под юрисдикции Трибунала статьей 298 (1) (А) UNCLOS.

Также сообщается, что нарушение Россией UNCLOS состоялись "в период после" вторжения России на Крымский полуостров. К тому же, вторжение России на полуостров не является предметом никаких требований Украины, а потому это не является тем, чего "касается" этот спор.

Россия также считает, что суд, созданный в соответствии с Приложением VIII, а не Приложением VII, является надлежащим площадкой для рассмотрения требований Украины относительно рыболовства, защиты и сохранения морской среды и судоходства.

Напомним, Морской трибунал вынес вердикт: Россия должна безотлагательно освободить 24 моряков и позволить им вернуться в Украину.

Также ранее в Кремле озвучили "свою точку зрению" на решение трибунала ООН по украинским морякам. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в случае с Керченским проливом "не применима конвенция по морскому праву 82 года".

Справка:

Конвенция ООН по морскому праву, ЮНКЛОС (англ. United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS).

В 1970 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, объявив ресурсы дна морей и океанов за пределами национальной юрисдикции "общим наследием человечества", которую не имеют права присваивать себе ни одно государство или лицо.

В 1973 году Ассамблея созвала IIII Конференция ООН по морскому праву, результатом работы которой стало принятие в 1982 году в Монтего-Бэй (Ямайка) Конвенции ООН по морскому праву.

В 1994 году было принято дополнительное Соглашение об осуществлении части XI Конвенции. Конвенция и Соглашение вступили в силу в соответствии 16 ноября 1996 и 28 июля 1998 года.

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