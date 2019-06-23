"Должно быть празднично": в Чернигове танцору на инвалидной коляске запретили выступить в школе

23 июня 2019, 18:51

Пара чемпионов хотела показать свой танцевальный номер на школьном выпускном вечере.

Танец на инвалидной коляске показался педагогам слишком мрачным для выпускного бала / Фото: скриншот из видео

В лицее Чернигова школьнице Еве Шестак запретили выступить на собственном выпускном вечере в паре с парнем на инвалидной коляске.

Как говорится в сюжете телеканала 112 Украина, в учебном учреждении заявили, что такой концертный номер не является достаточно праздничным.

Партнер Евы по танцам Даниил Гирчук, с которым они заняли много призовых мест в первенствах по танцам на инвалидных колясках, рассказал, что таким образом хотел поздравить выпускников, но преподаватели были против этого выступления.

Юных танцоров отказ школы очень расстроил, поскольку номер они репетировали весь учебный год. Мама мальчика Ирина Гирчук отметила, что педагоги унизили школьницу лишь по той причине, что она танцует с парнем на инвалидной коляске. Семью Даниила инцидент очень расстроил.

Классный руководитель Евы заявила, что очень занята и не может уделить данному вопросу внимание. На ходу она назвала причины отказа: парень не учится в данной школе и номер на инвалидной коляске недостаточно торжественен и не подходит к формату праздника.

Напомним, 26-летнего жителя Ровенской области Богдана Шевчука призвали на службу в армию, несмотря на то, что он является инвалидом детства.

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Чернигов школа выпускной инвалидная коляска новости Украины
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