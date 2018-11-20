В России покончила с собой школьница, которая писала Путину - СМИ

Девочка стала известна после открытого письма Путину / volynnews.com

В городе Сафоново Смоленской области наложила на себя руки 14-летняя девочка, ставшая известной после письма президенту России Владимиру Путину с жалобами на низкую зарплату своей мамы..

"Смоленская народная газета" сообщает, что мать 14-летней девочки (называется только имя погибшей – Наталья) работала санитаркой в местной больнице. После того, как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и отправила его на адрес администрации президента, ее вызвали к начальству и "отругали". Как пишет газета, "скорее всего, это и стало для ребенка большим ударом", сообщает русская служба "Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ.

Читайте такжеПодросток приехал в Москву и от увиденного попытался покончить с собойПо их данным, девочку также травили в школе - она была инвалидом по зрению, одноклассники дразнили ее "циклопом". На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус: "Почему вы все такие злые?".

Ранее сообщалось, что в одном из роддомов Киева 32-летняя женщина — Татьяна, родила двойню, через несколько дней выпрыгнула с седьмого этажа здания. СМИ писали, что она могла покончить с собой из-за послеродового психоза (редкое расстройство психики, возникающее обычно в первые две-четыре недели после родов).