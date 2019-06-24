Украинцев мучает удушающая жара: медики предупредили о смертельной опасности

22 и 23 июня стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений / УНИАН

В Киеве выходные 22 и 23 июня стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений.

Как рассказали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 22 июня температура атмосферного воздуха побила рекордные значения, зафиксированные в 1891 году — 34 градуса выше нуля, а средняя суточная температура воздуха в субботу впервые за 139 лет достигла 27,3 градусов, что на 0,7 градусов выше, чем в 1943 году.

23 июня минимальная температура воздуха самой теплой за 139 лет наблюдений — ночью она не опустилась ниже 22,3 градусов (на 1,4 градуса выше, чем в 1946 году).

"С начала июня уже зафиксировано одиннадцать температурных рекордов", — добавили специалисты обсерватории.

Читайте такжеВ Минздраве посоветовали, как пережить испепеляющую жару летомВ то же время жаркий и сухой воздух стал причиной превышения количества азота в столичном воздухе как минимум в 5 раз.

Из-за сухой и жаркой погоды в течение последних двух недель могут обостриться хронические болезни, говорится в сюжете ТСН.

По словам медиков, существует опасность обострения болезней, поэтому специалисты советуют больше времени проводить за городом и у воды. Синоптики говорят, что это все следствие двухнедельной сухой и жаркой погоды, ведь в воздухе высокий уровень загрязнения.

"Все такие условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое воздуха, в том слое, в котором мы дышим. С 10 июня эти показатели именно по диоксиду азота в Киеве начали достигать критических значений", – рассказал специалист Гидрометцентра Владислав Билык.

По его словам, наибольшая концентрация азота наблюдается вблизи крупных проспектов и бульваров. Одно из самых загрязненных мест в столице - это проспект Победы. Здесь количество опасных веществ в воздухе превышает норму как минимум в 5 раз. Ведь до большого количества автомобильных выбросов добавляется еще и адская жара.

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Все эти вредные вещества, могут изрядно навредить здоровью.

"Они могут вызвать у людей такие заболевания, связанные с обострением хронических болезней - сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и других органов и даже кожи", – говорит завотделом инфекционных заболеваний Сергей Тимошенко.

Напомним, ранее синоптик назвала точную дату похолодания в Украине.