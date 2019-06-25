Арсений Яценюк назвал решение ПАСЕ о возвращении России позорным

Яценюк отреагировал на решение ПАСЕ о возвращении РФ / nfront.org.ua

Лидер партии Народный фронт, экс-премьер-министр Арсений Яценюк назвал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав позорным.

Политик на своей странице в Facebook заявил, что ПАСЕ – скомпрометирована и теряет авторитет.

"Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России - позорное. Если Кремль безнаказанно возвращается, то ценности оставляют этот форум. Спасибо всей украинской делегации за борьбу. Единство и преданность наших парламентариев заслуживают самых высоких оценок. #ПАСЕ - скомпрометирована. Разворачивается худший сценарий потери авторитета ассамблеи", - считает Яценюк.

Лидер НФ считает, что украинской делегации стоит приостановить свою деятельность в ПАСЕ.

"Если его не удастся остановить, а решение - обжаловать, нам следует приостановить там свою деятельность. Призываю всех наших союзников и единомышленников также рассмотреть такой вариант реакции на этот общеевропейский позор. Двойные стандарты приводят к трагедиям. Европа, вспомни свою историю. Капитуляция перед агрессором ведет к катастрофе", - написал Яценюк.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о возвращении российской делегации в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав.

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