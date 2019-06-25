Гордо хлопнули дверью: украинская делегация устроила в ПАСЕ демарш. Что дальше

25 июня 2019, 13:01

Украина приостанавливает участие в работе Ассамблеи.

Гордо хлопнули дверью: украинская делегация устроила в ПАСЕ демарш
Гордо хлопнули дверью: украинская делегация устроила в ПАСЕ демарш / facebook.com/iryna.gerashchenko Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/1893146-pryamogo-efiru-ne-bude-sayt-pare-ne-pokaje-obgovorennya-deputatami-skandalnih-diy-agramunta.html

Делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ в полном составе.

"Вся наша делегация покинула помещение", — сообщил в прямом эфире телеканала Прямой депутат Алексей Гончаренко, который ранее устроил новый скандал на заседании ПАСЕ и получил замечание.

Он признался, что это решение было принято заранее: "Мы на период этой сессии приняли решение о том, что украинская делегация будет принимать участие в обсуждении только тех пунктов [повестки], которые касаются наложения санкций на РФ".

Украинская делегация до конца дня не будет принимать участия в дальнейших дебатах.

Читайте также"Самоубийство членов ПАСЕ" и "наша моральная победа": появилась реакция властей Украины на голосование по РФТаким образом представители Украины выразили протест против того, что Россию вернули в ПАСЕ.

Как пишет Европейская правда, украинская делегация вернется в зал Ассамблеи в среду – но это будет временно, для обжалования полномочий российской делегации. Украина собирается требовать от ПАСЕ полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать в комитетах руководящие должности.

Тем не менее, каким бы ни было решение по полномочиям российской делегации, далее украинцы возвращаться в сессионный зал ПАСЕ не намерены.

Сама Россия уже подала заявку на возвращение в ПАСЕ.

Напомним, директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в комментарии Главреду заявил, что "Украина, несмотря ни на что, не должна "хлопать дверью". Пока наше государство находится в позиции слабого, оно не в том положении, чтобы устраивать какие-либо демарши, лишаясь при этом столь важных международных площадок как ПАСЕ. Выйдя из этой организации, Украина потеряет важную трибуну и возможность доносить свою позицию мировому сообществу".

По его словам, если Украина решит выйти из ПАСЕ, она ничего таким образом не приобретет. От этого шага не будет толку. Наоборот, украинская сторона только подыграет России, отдадим ей эту организацию.

"А тогда нас будут топтать, как захотят", – резюмировал он.

Ранее Зеленский рассказал, чего хочет от ПАСЕ после решения по России. Он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, "которые мужественно боролись до конца".

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Россия ПАСЕ Алексей Гончаренко Украина
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