Главные новости 26 июня: подвижки в разрешении конфликта на Донбассе и свежий рейтинг партий

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 26 июня.
В среду, 26 июня, стало известно о подвижках в разрешении конфликта на Донбассе, и появился свежий рейтинг партий, которые планируют принять участие в выборах в Верховную Раду (запланированы 21 июля).
В этот же день синоптик Наталья Диденко предупредила о непогоде в Украине.
Кроме того, стало известно, что против "президента", лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко во Львовской области совершили провокацию.
Также сообщалось, что в США одобрили выделение Украине миллионов долларов помощи.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 26 июня.
Подвижки в разрешении конфликта на Донбассе
В пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что сегодня возле Станицы Луганской на Луганщине украинские военные покинули одну из позиций в рамках процесса разведения сил, предусмотренного Минскими соглашениями по урегулированию ситуации на Донбассе.
Воины отошли с позиции, которая находилась перед контрольным пунктом въезда-выезда Станица Луганская. Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский сказал, что перемещение войск состоялось в рамках первого этапа разведения сил у Станицы.
Свежий рейтинг партий
В Украине Социологическая группа Рейтинг провела опрос и выяснила, что на будущих выборах в Верховную Раду 2019 по-прежнему лидирует партия президента Владимира Зеленского Слуга народа, а политсила экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность опередила Батькивщину Юлию Тимошенко.
За партию Слуга народа готовы проголосовать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, за Европейскую солидарность — 7,2%, а за Батькивщину — 7,0%, говорится на сайте Рейтинга.
По данным исследователей, второе место в предвыборном рейтинге занимает партия Оппозиционная платформа — За жизнь во главе с Юрием Бойко — за нее готовы проголосовать 12,1% опрошенных.
Непогода в Украине
Диденко спрогнозировала, что в четверг, 27 июня, в Украину придет атмосферный фронт циклона Otto, который двигается из Балтии, из-за этого в ряде областей будут грозы.
Синоптик предупредила, что грозовые дожди пройдут в западных, северных, местами в центральных регионах нашей страны и в Одесской области. Также эксперт сообщила, что в Киеве в четверг прогнозируются кратковременные грозовые дожди, возможны град и шквалы.
Провокация против "президента" Петра Порошенко
Пресс-секретарь экс-президента Порошенко Святослав Цеголко назвал политика "президентом" и сообщил, что на его встрече с громадой в городе Стрый Львовской области нанятые злоумышленники устроили провокацию — бросили дымовые шашки.
Опубликовано Svyatoslav Tsegolko Вторник, 25 июня 2019 г.
Помощь США Украине
В США временно исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и помощник Госсекретаря Штатов по военно-политическим вопросам Кларк Купер подписали меморандум, которым предусмотрено выделение американской стороной для украинской по меньшей мере 4 млн долларов на улучшение защиты военных складов.