Главные новости 26 июня: подвижки в разрешении конфликта на Донбассе и свежий рейтинг партий

26 июня 2019, 16:06

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 26 июня.

Новости Украины и мира за 26 июня 2019 — Появилась информация о разрешении конфликта на Донбассе
Появилась информация о разрешении конфликта на Донбассе / facebook.com/ato.news

В среду, 26 июня, стало известно о подвижках в разрешении конфликта на Донбассе, и появился свежий рейтинг партий, которые планируют принять участие в выборах в Верховную Раду (запланированы 21 июля).

В этот же день синоптик Наталья Диденко предупредила о непогоде в Украине.

Кроме того, стало известно, что против "президента", лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко во Львовской области совершили провокацию.

Также сообщалось, что в США одобрили выделение Украине миллионов долларов помощи.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 26 июня.

Подвижки в разрешении конфликта на Донбассе

В пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что сегодня возле Станицы Луганской на Луганщине украинские военные покинули одну из позиций в рамках процесса разведения сил, предусмотренного Минскими соглашениями по урегулированию ситуации на Донбассе.

Воины отошли с позиции, которая находилась перед контрольным пунктом въезда-выезда Станица Луганская. Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский сказал, что перемещение войск состоялось в рамках первого этапа разведения сил у Станицы.

Свежий рейтинг партий

В Украине Социологическая группа Рейтинг провела опрос и выяснила, что на будущих выборах в Верховную Раду 2019 по-прежнему лидирует партия президента Владимира Зеленского Слуга народа, а политсила экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность опередила Батькивщину Юлию Тимошенко.

За партию Слуга народа готовы проголосовать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, за Европейскую солидарность — 7,2%, а за Батькивщину — 7,0%, говорится на сайте Рейтинга.

По данным исследователей, второе место в предвыборном рейтинге занимает партия Оппозиционная платформа — За жизнь во главе с Юрием Бойко — за нее готовы проголосовать 12,1% опрошенных.

Непогода в Украине

Диденко спрогнозировала, что в четверг, 27 июня, в Украину придет атмосферный фронт циклона Otto, который двигается из Балтии, из-за этого в ряде областей будут грозы.

Синоптик предупредила, что грозовые дожди пройдут в западных, северных, местами в центральных регионах нашей страны и в Одесской области. Также эксперт сообщила, что в Киеве в четверг прогнозируются кратковременные грозовые дожди, возможны град и шквалы.

Провокация против "президента" Петра Порошенко

Пресс-секретарь экс-президента Порошенко Святослав Цеголко назвал политика "президентом" и сообщил, что на его встрече с громадой в городе Стрый Львовской области нанятые злоумышленники устроили провокацию — бросили дымовые шашки.

Опубликовано Svyatoslav Tsegolko Вторник, 25 июня 2019 г.

Помощь США Украине

В США временно исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и помощник Госсекретаря Штатов по военно-политическим вопросам Кларк Купер подписали меморандум, которым предусмотрено выделение американской стороной для украинской по меньшей мере 4 млн долларов на улучшение защиты военных складов.

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