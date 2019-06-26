"Улучшить защиту": в США одобрили выделение Украине миллионов долларов

26 июня 2019, 07:25

В Штатах состоялось заседание украинско-американской рабочей группы.

Украина — США — В США одобрили выделение Украине 4 млн долларов
В США одобрили выделение Украине 4 млн долларов / фото: polittech.org

В США временно исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и помощник Госсекретаря Штатов по военно-политическим вопросам Кларк Купер подписали меморандум, которым предусмотрено выделение американской стороной украинский по меньшей мере 4 млн долларов.

Меморандум был подписан в столице Штатов Вашингтоне после заседания украинский-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля, говорится на странице в Facebook посольства Украины в США.

В посольстве добавили, что в Штатах одобрили выделение нашей стране миллионов долларов на улучшение защиты военных складов.

"По итогам мероприятия… Нимчинский и… Купер в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого подписали меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов…", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине на протяжении последних нескольких лет на ряде складов с боеприпасами произошли взрывы, были пожары.

Ранее сообщалось, что в США комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса утвердил проект закона относительно ассигнований Госдепартамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020-й финансовый год. В утвержденном документе предусмотрена помощь Украине в сумме более 445 млн долларов.

До этого стало известно, что Конгресс одобрил пакет законодательных актов, которым было предусмотрено увеличение финансовой помощи Украине в 2019-м году до 700 млн долларов. В феврале 2019-го Дональд Трамп подписал пакет документов.

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США помощь склады посольство Украина
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