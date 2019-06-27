Зеленский заменил глав Днепропетровской и Кировоградской ОГА

27 июня 2019, 23:17

Глава государства подписал соответствующий указ.

Зеленский
Зеленский произвел ротацию в двух ОГА / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Как сообщается в указе на официальном сайте главы государства, временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрия Батуру.

Батура с 2018 года являлся первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации.

Как известно, 42-летний чиновник родился в Днепре. Он закончил Днепропетровский университет физкультуры и спорта, а затем Днепропетровский национальный институт. Работал в бизнес-структурах, в Национальном олимпийском комитете, возглавлял антикоррупционный отдел Днепропетровском облсовете.

Также Зеленский назначил Светлану Лобанову временно исполняющим обязанности председателя Кировоградской областной государственной администрации. Еще одним указом глава государства освободил Сергея Коваленко от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА.

Напомним, Зеленский представил на рассмотрение Кабинета министров восемь кандидатов на посты глав восьми облгосадминистраций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Днепр Днепропетровская ОГА Владимир Зеленский Кировоградская область Валентин Резниченко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

23:38
Избитый экс-мэр Конотопа Семенихин рассказал из реанимации о заказчике покушения
23:17
Зеленский заменил глав Днепропетровской и Кировоградской ОГА
23:15
Украина вернулась на 4-е место в медальном зачете Европейских игр
22:55
Динамо подписало Караваева
22:12
Новый глава таможни Нефедов поделился грандиозными планами на будущее
21:43
Климкин опубликовал в соцсети ноты России и Украины, которые не показал Зеленскому Фото
21:30
Премьер Молдовы обвинила Порошенко в контрабанде и поддержке сепаратистов в Приднестровье
20:49
Украинская делегация в ПАСЕ конфликтует с Зеленским из-за возвращения России
20:32
Избила мужа и консьержку: за скандальную главу Васильковского райсовета взялась прокуратора Видео
20:02
"Какой-то апокалипсис": соцсети шокированы разбушевавшейся стихией в Киеве Видео
19:34
Под Киевом водитель мотороллера покусал копа
18:36
Непогода на Киевщине: один человек погиб, двое - пострадали
18:26
Сдали назад: В Станице Луганской боевики "ЛНР" начали пятиться от линии разграничения
18:10
Климкин ответил Зеленскому на обвинение в самовольной ноте России по пленным морякам Видео
18:07
ЕС продлил экономические санкции против РФ
18:05
Алан Бадоев покоряет рынок шоу бизнеса в Азии Фото
17:33
Должны быть сочными: Голая экс-NIKITA показала дыньки и арбузики
17:31
Зеленский о Медведчуке: Почему подняли вопрос возвращения пленных под выборы?
17:31
Александра Кучеренко: что известно о жене Димы Комарова Фото Видео
17:09
"За плохое поведение": на Луганщине отец посадил на цепь 6-летнего ребенка
17:01
"Верните родителям": Зеленский обратился к Путину из-за моряков и расчихвостил Климкина Видео
16:57
God Control: Мадонна в новом клипе показала последствия свободной продажи оружия Видео
16:49
Украина завоевала шестое золото на Европейских играх
16:44
Вареники с клубникой: "бомбовские" рецепты пышных вареников на пару Фото
16:35
Капитанская жена: кто поддерживает Александра Караваева вне футбольного поля
16:32
Битва антициклонов и удар по жаре: синоптик спрогнозировала погоду в Украине на День Конституции
16:23
Дарья Белодед засветила прелести на отдыхе
16:23
Меркель снова стало плохо на официальной встрече Видео
16:13
Главные новости 27 июня: имена украинцев, которых пообещали отпустить боевики, и возможные причины крушения самолета в РФ Фото Видео
15:54
Морозюк стал игроком Ризеспора
15:32
Притула ложится под нож - что случилось
15:30
Кандидат от Слуги народа припугнул конкурентов тюрьмой
15:10
Крушение пассажирского самолета в России: названы возможные причины Фото Видео
15:04
Боевики "ЛДНР" отпустят из плена четырех украинцев: названы имена
14:54
У Зеленского рассказали, когда он назовет своего кандидата на место Луценко
14:30
В Конотопе проломили голову кандидату в нардепы: мужчина находится в реанимации
14:27
Украина "металлически" шарахнула по товарам из России: подробности
14:15
Прикинувшийся психом Алибасов покажет не купленные справки и выписку
13:58
Мерхан Келлер: модель, из-за которой Варду выгнали из сборной
13:56
К проходному барьеру приближаются несколько новых партий - опрос
13:52
Днепр отравили: в Черкасской области произошел массовый мор рыбы и раков Видео
13:41
Не пасет задних: Иво Бобул идет на выборы в Раду
13:28
На манеже все те же: социологи выяснили, кого украинцы хотят в премьеры
13:26
Как Бузова кинула россиян на 20 миллионов
13:19
"Проигрывать надо уметь": Зинченко оседлал известную журналистку
12:55
Зрада в зените: Суд отменил розыск журналиста-беглеца Игоря Гужвы
12:52
Раскрыты детали гибели священника и его маленькой дочери на Киевщине Видео
12:50
Пельмени после водки: Седокова сделала каминг-аут о целлюлите Видео
12:46
Хоцианивский принес Украине бронзу Европейских игр
12:34
Украинский чемпион НБА баллотируется в Верховную Раду
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять