Зеленский заменил глав Днепропетровской и Кировоградской ОГА

Зеленский произвел ротацию в двух ОГА / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Как сообщается в указе на официальном сайте главы государства, временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрия Батуру.

Батура с 2018 года являлся первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации.

Как известно, 42-летний чиновник родился в Днепре. Он закончил Днепропетровский университет физкультуры и спорта, а затем Днепропетровский национальный институт. Работал в бизнес-структурах, в Национальном олимпийском комитете, возглавлял антикоррупционный отдел Днепропетровском облсовете.

Также Зеленский назначил Светлану Лобанову временно исполняющим обязанности председателя Кировоградской областной государственной администрации. Еще одним указом глава государства освободил Сергея Коваленко от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА.

Напомним, Зеленский представил на рассмотрение Кабинета министров восемь кандидатов на посты глав восьми облгосадминистраций.