Синоптик предупредила, когда в Украине после жары серьезно посвежеет

В Украине после жары серьезно посвежеет 3 июля, предупредила синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине после возвращения жары снова станет значительно свежее в среду, 3 июля.

Жара продлится 1-2 июля, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, в последний день июня — в воскресенье, 30 числа, в Украине будет комфортная температура — в пределах +22…+26 градусов, только на западе она может достичь отметки в +29.

"1 июля жара восстановится, готовьтесь хекать и стонать, 2 июля жара еще продлится, но уже с нюансами. А 3 июля снова станет значительно свежее", — отметила синоптик.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что июль-2019 в Украине не будет жарким. Позже народный синоптик Леонид Горбань сказал, что в нашей стране с 5 июля начнется жара.

В Украинском гидрометцентре сообщали, что в июле этого года будет температурная аномалия — средняя температура ожидается немного выше средних многолетних значений. Также в Гидрометцентре спрогнозировали, что в июле больше всего осадков выпадет в Карпатском регионе.