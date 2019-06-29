В полиции сказали, кто выбросил чемодан с телом ребенка в Черновцах

В Черновцах чемодан с телом ребенка выбросила мать малыша Анна Пилявская, выяснили правоохранители / УНИАН

Начальник управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Александр Раренко сообщил, что в Черновцах чемодан с телом 2-летнего ребенка выбросила мать малыша — Анна Пилявская.

Чемодан нашли на окраине Черновцов — на пустыре в кустах, мать тащила его туда сама, привел данные Раренко корреспондент ТСН.

По словам начальника управления уголовного розыска, у женщины не было сообщников, она 2 км тащила чемодан через мост, по улицам — это подтверждается записями с видеокамер.

"…Мать сама это все проделала, в 3 часа ночи 26-го числа. Каких-то сообщников у нее не было", — заявил он.

Женщина приехала в Черновцы из Хмельницкого. "Там ее подозревали в совершении ряда краж, в том числе и у собственных родственников. В Черновцах снимала комнату в частном хозяйстве", — узнали журналисты.

Соседи рассказали, что женщина нигде не работала, за своим ребенком — Сашей — не смотрела, его часто подкармливали. "В последнее время малыш плохо себя чувствовал", — отмечается в материале.

В Главного управления Нацполиции в Черновицкой области сообщили, что Пилявской 21 год, и она объявлена в розыск.

Также в полиции назвали приметы злоумышленницы: рост 160-170 см, среднее телосложение, темные волнистые волосы с красноватым оттенком, стрижка под каре, глаза темно-зеленые, на левой руке у запястья есть татуировку в виде короны и на предплечье — татуировка в виде ловца снов с головами двух волков.

В Черновцах чемодан с телом ребенка выбросила мать малыша Анна Пилявская, выяснили правоохранители / cv.npu.gov.ua

Напомним, вечером 27 июня правоохранители узнали, что в Черновцах прохожие обнаружили в чемодане мертвого ребенка. Начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.