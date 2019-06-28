Жуткая находка в Черновцах: на улице обнаружили тело ребенка в чемодане

В чемодане обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет / @policebukovyna

В Черновцах прохожие обнаружили в чемодане мертвого ребенка. По данным областной полиции, соответствующий сигнал в правоохранительные органы поступил в четверг, 27 июня, около 21:00.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По данному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве в Дарницком районе обнаружили труп девятилетнего мальчика, который ранее был объявлен в розыск по заявлению родителей.