В Днепре установили личность вероятного убийцы "девушки в чемодане"

Дарья Белоус / Соцсети

В Днепре правоохранители вышли на след вероятного убийцы 19-летней студентки Дарьи Билоус, тело которой несколько дней назад обнаружили в чемодане, выброшенный в мусорный бак.

"Действительно, мужчина, который, возможно, причастен к убийству студентки, установлен. Однако назвать его имя мы пока не можем в интересах следствия", — заявили в комментарии порталу "Факты" представители полиции.

Однако правоохранители не стали отвечать на вопрос, находится ли подозреваемый в настоящее время в Украине или уже покинул нашу страну.

По данным, журналистов, речь может идти об экс-возлюбленном Дарьи — гражданине Турции.

Напомним, чемодан с трупом юной девушки нашли в мусорном баке возле одного из многоэтажных домов в Днепре. Позднее выяснилось, что убитой является 19-летняя студентка Дарья Белоус.