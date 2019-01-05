Чемодан с жуткой находкой: СМИ раскрыли подробности загадочной смерти в Днепре

Девушкой, тело которой было обнаружено накануне в Днепре в чемодане в мусорном баке, оказалась 19-летняя Дарья Белоус.

По словам ее родственников, покойная была родом из Харьковской области, в Днепр приехала при поступлении в колледж.

Белоус проживала в общежитии, и с момента приезда в город находилась под опекой местных социальных служб — ее родителей лишили родительских прав, когда девушке было 17 лет, передает Информатор.

В сообщении отмечается, что Новый год девушка отмечала в Киеве, в четверг — 3-го января — она в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней все хорошо и она едет домой. Уже на следующий день ее телефон был отключен.

С кем она праздновала, в какой компании возвращалась домой и куда пошла по приезде — никто не знает.

Напомним, ранее украинскому боксеру объявили подозрение из-за убийства сотрудника УГО.