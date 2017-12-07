В Днепре выстрелом в голову убили мужчину, введен план перехват "Сирена"

В Днепре на Запорожском шоссе неизвестные на улице застрелили мужчину.

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, убийство произошло около 13.00 возле жилого дома, пишет УНИАН

"В полицию позвонила женщина, которая услышала выстрелы. Выглянув в окно, она увидела окровавленное тело. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и розыску злоумышленников. Полиция объявила план перехвата "Сирена", — сообщила Старчевская.

Данные об убитом полиция не разглашает, кроме того, что он 1983 года рождения.

Между тем, как сообщает с места события Информатор, мужчине несколько раз выстрелили в голову.

Тело мужчины лежало на внутриквартальной дороге в необычной позе.

"Мы прибыли на место практически сразу после того, как нам сообщили о происшествии. Увидели труп с огнестрельным ранением в голову. Личность погибшего установлена, но не разглашается", — рассказал старший лейтенант полиции Михаил Горобцов.

По предварительным данным, мужчину расстреляли из машины. Погибшему было 34 года. Предположительно, причиной убийства стал конфликт. На месте происшествия находился также брат погибшего. Мужчина находился в шоке.

По адресу работают сотрудники полиции и судмедэксперты. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 3 декабря, в Одессе убили мужчину, в городе введен план "Перехват".