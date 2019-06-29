Гордон дал "нерадужный" прогноз по переговорам Зеленский — Путин

Переговоры Владимир Зеленский — Владимир Путин ничего не дадут, полагает Дмитрий Гордон / Крым.Реалии

Журналист Дмитрий Гордон считает, что у президента Владимира Зеленского могут быть шансы на прямые переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Переговоры Зеленский — Путин ничего не дадут, поделился мнением журналист во время интервью Апострофу.

По словам собеседника, российский лидер во время общения с украинским может выдвинуть несколько условий.

"…Может, шансы на прямые переговоры и есть, но они ничего не дадут, — сказал Гордон.

Также журналист предложил представить, что его собеседник — Путин, а сам он — Зеленский. "Я говорю: "…Крым — это украинская территория согласно всем международным соглашениям. Вы зашли на Донбасс. Давайте обнулим все: уходите из Крыма, с Донбасса", — заявил Гордон.

Журналист предложил, что глава РФ так на это ответит: "Нет, Володя… Мы с Донбасса уйдем, только если вы федерализацию проведете, амнистию объявите, изберете депутатов от Донбасса по украинским законам, чтобы в украинском парламенте они воду мутили. И тогда Донбасс забирайте, а о Крыме забудьте, а Запад снимет санкции с России. Нам это подходит".Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк говорил, что Украина будет делать все шаги к диалогу с Россией в нормандском формате (наша страна, РФ, Германия и Франция). Данилюк отмечал, что Владимир Зеленский не имеет никаких коммуникаций с РФ.