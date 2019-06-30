Предварительно, РФ отвела войска у Станицы Луганской – Кучма

Леонид Кучма (в центре) в районе Станицы Луганской / facebook.com/darka.olifer

По предварительной информации Россия отвела войска из района Станицы Луганской, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма.

Вместе с тем он подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода войск и представит окончательное заключение.

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - сказал Кучма агентству Интерфакс-Украина.

Напомним, в среду, 26 июня, возле Станицы Луганской в Луганской области украинские военнослужащие покинули позиции в рамках процесса разведения сил.