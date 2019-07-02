Украину разогреет до +33 градусов: синоптик рассказала, когда начнет отступать жара

Синоптик рассказала, когда начнет отступать жара / sunhome.ru

В среду, 3 июля, в Украине ожидается солнечная погода, температура воздуха составит + 23 + 28 градусов, на Западе – + 21 + 26 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В южных областях, а также в Луганской и Донецкой областях прогнозируется до + 28 + 33 градусов.

"Однако уже 4 июля и там посвежеет", - подчеркнула синоптик в своем Facebook.

По ее прогнозу, практически по всей территории Украины ожидается сухая погода, только в Карпатах вероятны небольшие дожди.

/ wxcharts.com

Синоптик отметила, что 3 июля в Киеве будет сухо и солнечно, ночью 16 + 19 градусов, днем +24 + 26 градусов.

Диденко добавила, что 4-5 июля в Украине "посвежеет еще на несколько градусов".

/ wetterpate.de

Напомним, 2 июля в большинстве областей Украины прогнозировали грозы, значительные дожди, град и шквалы.