Украину разогреет до +33 градусов: синоптик рассказала, когда начнет отступать жара

В Киеве в среду будет сухо и солнечно, днем температура составит +24 + 26 градусов.
В среду, 3 июля, в Украине ожидается солнечная погода, температура воздуха составит + 23 + 28 градусов, на Западе – + 21 + 26 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
В южных областях, а также в Луганской и Донецкой областях прогнозируется до + 28 + 33 градусов.
"Однако уже 4 июля и там посвежеет", - подчеркнула синоптик в своем Facebook.
По ее прогнозу, практически по всей территории Украины ожидается сухая погода, только в Карпатах вероятны небольшие дожди.
Синоптик отметила, что 3 июля в Киеве будет сухо и солнечно, ночью 16 + 19 градусов, днем +24 + 26 градусов.
Диденко добавила, что 4-5 июля в Украине "посвежеет еще на несколько градусов".
Напомним, 2 июля в большинстве областей Украины прогнозировали грозы, значительные дожди, град и шквалы.