В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются мощные шквалы и ливни с градом

В Украине ожидаются шквалы до 25-30 м/с. / kievskaya.com.ua

Во вторник, 2 июля, в большинстве областей Украины ожидаются грозы, значительные дожди, град и шквалы.

"Днем 2 июля в Украине, кроме юга, грозы, шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 25-30 м/с", – сказано в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики добавляют, что 2 июля температура воздуха в западных областях +24... +31 градус. На севере прогнозируется +25... +29 градусов. На востоке ожидается +32... +34 градуса, на юге - +33... +38 градусов, в центре - +29… +36 градусов.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве ожидается дождь, температура +27… +29 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что с 3 июля стоит ожидать снижения температуры.