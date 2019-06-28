В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град

В Украине ожидается ухудшение погодных условий / @ukrgmc.official

В пятницу, 28 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в южных и восточных областях, а также - Днепропетровской области прогнозируются грозы, град и шквалы.

"По данным Укргидрометцентра, 28 июня в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях грозы, местами град", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, подчеркивается, что на большей части территории страны, кроме западных и большинства районов северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее синоптик предупредил о температурной аномалии в июне-2019.