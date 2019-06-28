Синоптики предупредили об изменении характера погоды в Украине

В Украине изменится характер погоды, предупредили синоптики / УНИАН

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в пятницу, 28 июня — в День Конституции, в нашей стране изменится характер погоды.

В Украине ощутимо снизится температура, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня днем на большей части территории государства температура не превысит +23 градуса.

В Укргидрометцентре отметили, что днем в ряде областей, кроме южных и западных, будут кратковременные дожди и грозы. В Киеве днем также ожидается дождь, температура может составить +19…+21 градус.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 27 июня в Украину придет атмосферный фронт циклона Otto, который двигается из Балтии, из-за этого в ряде регионов будут грозы, в Киеве возможны град и шквалы. Позже Главред писал, что столицу накрыл ураган.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в нашей стране в июле и на протяжении части августа 2019 года ожидается жара. Позже народный синоптик Владимир Деркач говорил, что в Украине июль-2019 не будет жарким.