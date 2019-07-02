Гнев небес: бойцы ВСУ искрошили на куски разведбазу боевиков на Донбассе - опубликовано видео

Бойцы ВСУ / УНИАН

В субботу, 29 июня, во время боя в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили разведывательную технику боевиков и россиян.

Соответствующий видеоролик был выложен в социальной сети Facebook украинским офицером Дмитрием (позыной − "Мюллер").

По его данным, в районе населенного пункта Майорово (ранее – Красный Октябрь) точным выстрелом были уничтожены две станции разведки "Торн-МД" российского производства. Кроме того, боевикам бойцы ВСУ понесли потери в живой силе − двое членов было убито, а трое – ранены.

Напомним, ранее бойцы ВСУ стерли с лица земли укрытие боевиков. Позднее на Донбассе бойцы ВСУ ювелирно стерли с лица земли блиндаж террористов.

