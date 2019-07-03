Из-за непогоды в Украине остались без света более полутысячи населенных пунктов

В 13 областях люди остались без света / pln-pskov.ru

Из-за непогоды в Украине остались без света 525 населенных пунктов.

Без электроснабжения из-за сильного ветра, дождя и града без электроснабжения остались населенные пункты в 13 областях, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Днепропетровской области без света остались жители 164 населенных пунктов, в Черниговской области - 110, в Винницкой области - 57, в Николаевской области - 41, в Черновицкой области - 38, в Кировоградской области - 35, в Донецкой области - 26, в Луганской области - 14, в Запорожской области - 12, в Житомирской области - 11, в Сумской области - 9, в Черкасской области - 6, в Киевской области - 3.

К возобновлению электроснабжения привлечены спасатели и бригады Облэнерго.

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