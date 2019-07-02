Набедокурил ураган: на Полесье стихия содрала крышу школы

В ночь с 1-го на 2-е июля на Западной Украиной бесчинствовал ураган. Стихия оставила без света 51 населенный пункт и содрала крышу школы в селе Милячи Ровенской области.

По информации спасателей, от непогоды более всего пострадали два района Ровенщины - Дубровицкий и Заречненский.

"Еще со вчерашнего вечера в этих районах расчищают дороги, аварийные участки и завалы. Всю ночь работали и до сих пор работают электрики для восстановления электроснабжения. Даже привлекаются из других населенных пунктов. Повреждения отдельных социальных учреждений уже устранены", - сообщили в Ровенской ОГА.

Читайте такжеВ Крыму бушевал ураган: сорваны крыши, повалены деревьяТакже стало известно, что только в Дубровицком районе без света остались более 20 населенных пунктов. А в учебно-воспитательном учреждении села Миляч полностью снесло крышу. Пострадали дом культуры и жилые дома.

Ураган нанес большой урон и электросетям. По состоянию на утро 2 июля стало известно об обесточивании 51 населенного пункта.

Кроме того, местные жители публикуют в социальных сетях последствия непогоды - поломанные и выкорчеванные деревья на целых участках леса, разбитые крыши домов.

Напомним, ранее в Киеве испортилась погода — столицу накрыл ураган — в частности, непогода бушевала в Подольском районе.