"Мы расширили серую зону": генерал пояснил опасность разведения войск в Станице Луганской

Забродский считает ситуацию по разведению войск непредсказуемой / Фото: 112.ua

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский заявил, что разведение войск в Станице Луганской имеет ряд опасностей с тактической точки зрения.

"Сейчас разрыв между нами и ними два километра. Два километра, с военной точки зрения, – это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы почти на два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошел, нет, есть подтверждение ОБСЕ", - сказал он в эфире Право на власть на 1+1.

Читайте такжеОтвод войск у Станицы Луганской: в ОБСЕ сделали официальное заявлениеПо словам Забродского, дальнейшее развитие событий в Станице Луганской в данным момент является непредсказуемым. Он владеет информацией, что боевики сделали железную конструкцию, которая позволит быстро ввести в действие мост.

"Мост это – контроль или отсутствие контроля о форсировании сопутствующих моментов, с которыми связана серая зона. Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - говорит генерал.

Ранее сообщалось, что 26 июня возле Станицы Луганской в рамках первого этапа разведения сил украинские военные покинули одну из позиций. Заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь говорил, что у Станицы украинские подразделения не оставили позиции, а улучшили положение.