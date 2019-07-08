Скандал на саммите Украина-ЕС: вице-премьера по евроинтеграции не пустили на заседание

Иванна Климпуш-Цинцадзе / LIGA.net

На проходящий в в Киеве саммит Украина-ЕС не пустили вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Чиновницы не оказалось в списке участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ждал ее участия, пишет Европейская правда.

Издание подчеркивает, что еще сегодня рассматривалась возможность участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Однако когда вице-премьер пришла к Мариинскому дворцу, ей отказали во входе.

В сообщении отмечается, что межправительственные договоры на встрече будет подписывать первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Ранее сообщалось об отмене встречи главы Кабмина Владимира Гройсмана и представительницы ЕС Федерики Могерини, которая была запланирована на понедельник, 8 июля.