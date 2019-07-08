Рандеву Гройсмана и Могерини внезапно отменили

Встреча Гройсмана и Могерини отменена / УНИАН

Рандеву главы Кабмина Владимира Гройсмана и высокой представительницы ЕС Федерики Могерини, запланированное на понедельник, 8 июля, отменили.

Причина отмены встречи на Правительственном портале не указывается, само сообщение об отмене встречи Гройсмана и Могерини появилось утром, 8 июля.

В то же время в 12:45 запланирована встреча Гройсмана с президентом Евросовета Дональдом Туском, который после посещения Станицы Луганской заявил, что жители Донбасса попали в ловушку российской войны .

Отметим, 8 июля в Киеве начнется 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

Читайте такжеМогерини заявила, что Россия слишком бедна, чтобы называться сверхдержавойНапомним, ранее сообщалось, Владимиру Гройсману понравилось в насиженном премьерском кресле, глава Кабмина озвучил свои амбиции.

Также ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам минималку в 300 долларов.