Гройсману понравилось в насиженном премьерском кресле: глава Кабмина озвучил свои амбиции

Гройсман не хочет покидать Кабмин / Reuters

Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман заявил, что будет добиваться кресла главы правительства, если его политическая сила попадет в новую Раду.

"У нас сегодня есть результаты, но для меня это недостаточно, я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент", - рассказал Гройсман журналистам во время визита в Полтавскую область во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Читайте также"Поживи сам с этими реформами": хвастливого Гройсмана высекли в СетиГройсман добавил, что он – "социальный премьер".

"Мы будем думать, в каких конфигурациях можем работать дальше. Мои приоритеты остаются неизменными", - резюмировал Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министра Владимира Гройсмана распекли в Сети за плагиат.

Также ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам минималку в 300 долларов.