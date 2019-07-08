Жители Донбасса попали в ловушку российской войны — Туск

На Донбассе люди попали в ловушку российской войны, считает Дональд Туск / Reuters

Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что на востоке Украины местные жители попали в ловушку российской войны.

На Донбассе продолжается трагедия, написал еврочиновник в Twitter после посещения Станицы Луганской с президентом Владимиром Зеленский.

По его словам, на Луганщине прошли хорошие встречи с отважными украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и представителям гуманитарных организаций.

"…Трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны…", — отметил глава Евросовета.

Ранее сообщалось, что Дональд Туск и Владимир Зеленский посетили район разведения сил и средств в Станице Луганской, который предусмотрен Минскими соглашениями.

Напомним, в конце июня возле Станицы в рамках первого этапа разведения сил украинские военные покинули одну из позиций. Заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь говорил, что у Станицы украинские подразделения не оставили позиции, а улучшили положение.