Отбор на детское Евровидение изменили после скандала с Maruv

9 июля 2019, 23:58

Украину не смогут представлять артисты, которые гастролируют в России.

Марув
Скандал с Maruv на нацотборе повлиял на детское Евровидение / https://www.instagram.com/maruvofficial/

Национальная общественная телерадиокомпания изменила правила отбора на детское Евровидение-2019, внеся поправку о невозможности участвовать в вокальном конкурсе артистам, гастролирующим на территории Российской Федерации.

В решении, опубликованном на сайте НОТУ, указано, что претендентов на участие в детском Евровидении ждет жесткая проверка.

В дальнейшем планируют аналогично проверять участников национального отбора на Евровидение. Данное решение было принято после скандала с Maruv. Отныне заявки на участие артистов, сотрудничающих со страной-агрессором, будут отклонять.

Читайте такжеЕвровидение-2020: Амстердам не будет принимать шоу"Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе или отменяет результаты отбора, если участник (сольный исполнитель/группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует или осуществляет в этот время выступления на территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории, принимал участие в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и др страны-агрессора", – говорится в официальном заявлении.

Остальные условия конкурса остались без изменений. Для участия в детском Евровидении соискатели должны попадать в возрастной диапазон от 9 до 14 лет и представить оригинальную песню, которая ранее публично не звучала.

Отбор на детское Евровидение-2019 будет проводиться в онлайн-режиме и будет транслироваться на отечественных телеканалах. Победителя выберут звездные судьи и телезрители.

Детское Евровидение состоится 24 ноября в польском городе Гливице.

Напомним, певица Maruv, с песней Siren Song одержавшая победу в нацотборе на Евровидение, отказалась подписывать контракт с Общественным телевидением на условиях последнего и объявила, что не будет представлять Украину на конкурсе в Израиле.

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Детское Евровидение НОТУ нацотбор Maruv
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