Тимошенко явилась на NewsOne в благодарность за отмену телемоста с РФ

Юлия Тимошенко решила лично поблагодарить NewsOne / Facebook Юлии Тимошенко

Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко 10 июля пришла на прямой эфир телеканала NewsOne, высказал сотрудникам СМИ благодарность за отмену телемоста с пропагандистским кремлевским каналом Россия 24.

"Я смогла прийти к вам только потому, что вы отменили прямой телемост, который, на мой взгляд, существенно ослабил бы Украину во время войны. Мы не можем такое делать. Когда идут открытые боевые действия, нам нужно думать о сильной Украине, о ее защите на всех фронтах, в том числе на информационном фронте. Поэтому хорошо, что вы отменили этот телемост", - сказала она в прямом эфире на телеканале NewsOne в начале программы.

По словам лидера Батькивщины, она и ее политсила не считают действия в отношении NewsOne притеснением свободы слова. Тимошенко добавила, что ее команда поддерживает свободу слова и осуждает притеснение СМИ.

Напомним, 8 июля у офиса NewsOne устроили акцию протеста из-за скандального телемоста с РФ. Во время акции протестующие зажгли файеры.

Ранее на NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией и заявили, что журналисты телеканала начали получать угрозы.

Как сообщалось, против владельцев NewsOne завели уголовное дело, Луценко рассказал детали. Дело возбуждено по статье о финансировании терроризма.