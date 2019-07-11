Главные новости 11 июля: новояз от Слуги народа и очередной "зашквар" Порошенко

11 июля 2019, 10:30

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 11 июля.

Русский язык, Армения
В команде Владимира Зеленского сделали неожиданное предложение по русскому языку / фото: 1news.az

В команде Владимира Зеленского предложили переименовать Россию и русский язык.

Петр Порошенко угодил в новый скандал: экс-президента довели до истерики на митинге в Ужгороде.

В Украину с визитом приедет премьер-министр Молдовы Майя Санду и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 11 июля.

У Зеленского предложили переименовать Россию и русский язык

Советник Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от Слуги народа Никита Потураев сделал несколько неоднозначных предложений.

Он заявил о возможности переименования России, а также русского языка.

Петр Порошенко в Ужгороде впал в истерику под крики "позор"

Предвыборная поездка экс-президента Петра Порошенко по западной Украине обернулась новым скандалом. На этот раз бывшего "гаранта" не очень радушно встретили в Ужгороде.

В свою очередь Порошенко в долгу не остался, выкрикивая со сцены оскорбления в адрес оппонентов.

Визит премьер-министра Молдовы Майи Санду в Украину

Украину с рабочим визитом посетит премьер-министр Молдовы Майя Санду. В программе ее визита встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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