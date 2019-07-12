Главные новости 12 июля: "позорный" Избирательный кодекс, коллапс в метро и последнее заседание Рады

12 июля 2019, 10:46

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 12 июля.

Рада
Нардепы собрались на последнее пленарное заседание Рады нынешнего созыва / УНИАН

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что принятый депутатами Избирательный кодекс был утвержден с нарушениями.

Утром в пятницу в Киеве на "синей" ветке столичного метро закрыли 5 станций, что привело к транспортному коллапсу.

Верховная Рада проводит последнее пленарное заседание нынешнего созыва.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 12 июля.

У Зеленского в пух и прах разнесли Избирательный кодекс

Принятый в четверг Верховной Радой Избирательный кодекс был утвержден народными депутатами с нарушением регламента парламента, заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем. Потому что уже сейчас видим нарушение регламента при принятии. Мы уже сейчас видим, что то, что называли делом чести этой Верховной Рады превратилось в большой позор", - подчеркнул Стефанчук в эфире 1+1.

В Киеве закрыли пять станций метро из-за гибели пассажира на рельсах

В пятницу, 12 июля, в Киеве на "синей" ветке столичного метро закрыты 5 станций, движение поездов организовано от станции Теремки до станции Контрактовая площадь.

По данным СМИ, на станции Оболонь под поездом погибла женщина.

В Раде на последнее пленарное заседание пожаловали не более 50 депутатов

12 июля в сессионном зале на последнем пленарном заседании Верховной Рады нынешнего созыва присутствуют около 50 народных депутатов.

При этом пи первой регистрации на табло высветилась информация о 177 зарегистрированных, однако в сессионном зале прозвучало, что заседание нельзя открывать, потому что зарегистрировано менее 226 депутатов.

В ответ председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что даже, если бы был зарегистрирован один депутат, заседание можно открывать.

Затем Парубий провел еще одну регистрацию карточками, и при том же реальном количестве народных депутатов, то есть около 50, на табло высветилось, что зарегистрировались 203 народных депутата.Во время третьей регистрации оказалось, что депутатов - 217.

После этого к Парубия подошла одна из депутатов и сказала, что карточки отсутствуют, так как "они все на память карточки забрали".

При четвертой регистрации в сессионном зале зарегистрировались карточками 229 народных депутатов, хотя в зале так и остается около 50 человек.

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Киев Верховная Рада метро избирательный кодекс Андрей Парубий Руслан Стефанчук
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