"Путин, ты ху*ло": журналист анонсировал телемост Киев – Тбилиси

Артем Овдиенко записал обращение к президенту России Владимиру Путину.
Украинский журналист Артем Овдиенко записал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором охарактеризовал российского лидера с обильным использованием нецензурных выражений.
Свое обращение Овдиенко разместил в Facebook в качестве анонса телемоста, запланированного между 24-м каналом и грузинским Рустави-2.
"Неофициальная версия анонса телемоста „А вот нам таки действительно нада пагаварить" между украинским 24-м каналом (Киев) и грузинским Рустави-2 (Тбилиси)", — написал он в подписи к видео.
Полный текст речи украинского журналиста выглядит так:
"Грузинские коллеги не дадут соврать: Путин, ты ху*ло! И чем раньше мы увидим тебя в гробу в белых тапочках, тем больше саперави и цинандали мы вместе выпьем в этот радостный день
Но пока ботокс еще не окончательно проел тебе мозг, поясни мне одно: чего ты к нам лезешь? Почему тебе не сидится ровно на твоей дряблой попе, что ты все к нам лезешь и лезешь? В Украину, в Грузию, в Молдову.
Да у тебя в своей же стране проблем выше крыши. Как не наводнения, которые твои МЧС-ники проспали, так старая советская подлодка у тебя тонет, которую ты перекрасил и называешь современным грозным оружием. Как не очередной самолет, собранный из го*на и палок, у тебя разбивается, так очередной 1000-километровый нефтепровод засоряется. Потому что ты за 20 лет своего правления уже проср*л все полимеры.
И это не мы с грузинами должны тебе напоминать, что ты ху*ло, это твои россияне должны тебе такое говорить. Они скажут, и скажут уже очень скоро. А пока они молчат, ты лезешь к нам со своей бл*дской братской любовью. Потому нам с грузинами нужно посовещаться, как от тебя и твоего сра*ного русского мира нам вместе нужно отбиваться в ожидании, пока ты не сдохнешь.
Телемост между Украиной и Тбилиси, между "24 каналом" и "Рустави 2", уже в эту пятницу в 7 вечера по Киеву. Смотреть можно и россиянам, но для этого получите в РПЦ справку о надежности духовных скреп, заверьте на работе у вашего парторга "Единой России" и предъявите потом в ФСБ, чтобы они вам талон на двухчасовой интернет выдали", - заявил Овдиенко.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
Напомним, в Сети опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, записанное прямо в студии грузинского телеканала Рустави 2 ведущим Георгием Габунией. Оно изобиловало матерными оскорблениями президента РФ, а также его покойных родителей.
Позднее в Сети показали еще одно видео с матами телеведущего в адрес Путина.
Кто такой ведущий Георгий Габуния
Георгий Габуния – известный телеведущий телекомпании Рустави 2, один из самых популярных в Грузии.
До видео с приветом Путину Габуния уже обвинили в нарушении принципов Хартии журналистской этики.
Скандал вызвал сюжет об общественных туалетах в Тбилиси, после которого Габуния выступил с резкой критикой работы столичной мэрии и самого градоначальника Давида Нармания. Он обратился прямо к мэру и указал на то, что тот является выходцем из села. При этом Габуния сравнил городские власти с построенными мэрией "туалетами без функции".
Также журналиста обвиняли в богохульстве. В 2018 году Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам Габуния, Иисус два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".