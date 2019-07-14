"Решалы" для боссов: изгнанному Зеленским и.о. главы ГФС обеспечено теплое место – журналист

Александр Власов / .facebook.com /Александр Власов

Заявивший о своей отставке и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов вернется на руководство Южной таможни.

Журналист Юрий Бутусов подчеркнул, что в правительстве Владимира Гройсмана и в руководстве таможни ГФС давно сложилась система коллективной безответственности в виде назначения на ключевые посты "исполняющих обязанности". Зачастую руководители таможни "исполняют обязанности" и увольнение их с должности и.о. приводит не к увольнению с госслужбы, а к переводу на штатную должность.

Поэтому Власов сейчас, покинув руководство ГФС, вернется на должность начальника Одесской таможни - главного таможенного хаба страны, где проходят основные финансовые потоки экспорта и импорта.

"И руководители здесь такие же и.о. (благодаря Власову). И.о. заместителя начальника Одесской таможни - начальник управления противодействия таможенным правонарушениям Анатолий Меркотун, на самом деле занимает штатную должность - начальник таможенного поста "Черноморский". И.о. начальника таможенного поста "Одесса - центральный" Каширин - на самом деле заместитель начальника поста. И.о. начальника таможенного поста "Черноморский" Босый - на самом деле заместитель начальника поста", - рассказал журналист.

Читайте также"Мычание уже вот тут стоит": Зеленский решил обезглавить четыре таможниПо его словам, попытка Зеленского ликвидировать коррупционные схемы в ГФС путем принуждения к увольнению Власова и запятнавших себя руководителей таможен, "вскрыла системную проблему кадровой политики таможни (да и Кабмина вообще), где руководители ключевых направлений стали исполняющими обязанности".

"И не государственные обязанности, а обязанности личных "решал" своих боссов", - добавил Бутусов в Facebook.

Напомним, ранее Зеленский обвинил Власова во лжи и попросил написать заявление об увольнении с должности.