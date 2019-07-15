Генпродюсера NewsOne СБУ вытянуло на допрос: подробности

Василий Голованов / Mediananny

Генпродюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в понедельник, 15 июля, приходил на допрос в СБУ во время расследования дела огосизмене в связи с планами проведения телемоста с российским каналом Россия 1.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителей пресс-центра СБУ.

"Следователи СБУ допросили Голованова в рамках поручения Генпрокуратуры", − сообщили силовики

Напомним, ранее российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 1 и украинским каналом Newsone. Анонсированный телемост между РФ и Украиной вызвал серьезный резонанс в обществе, против него выступили украинские власти.

Newsone отказался от проведения мероприятия, однако в России решили провести свой "телемост" — Всероссийская государственная телерадиовещательная компания пригласила российских и украинских участников 12 июля в студию телеканала Россия 1 в Москве. Позднее сообщалось о том, что сайт Миротворец наказал ведущего этого телемоста с российской стороны - Андрея Малахова.