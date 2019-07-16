Главные новости 16 июля: новые досрочные выборы, старт языкового закона и обмен моряков

В Украине анонсировал новые досрочные выборы

В команде Владимира Зеленского заявили о возможности еще одних внеочередных выборов в Украине.

В Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка в качестве государственного.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию вокруг обмена захваченных украинских моряков.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 16 июля.

У Зеленского анонсировал новые досрочные выборы

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил о том, что Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Читайте такжеСовбез ООН поставил Россию на место по закону об украинском языкеПо его словам, задача команды президента - смена системы власти в Украине.

В Украине вступил в силу закон о языке

Со вторника, 16 июля, в Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка в качестве государственного.

Отныне все государственные органы и общественные организации обязаны использовать украинский язык. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности, предусматривает закон.

Кроме того, закон предполагает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка, в обязанности которой будет входить контроль за применением украинского языка.

В РФ оценили вероятность обмена захваченных украинских моряков

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию вокруг возможного обмена захваченных Россией украинских моряков на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Она считает, что необходимо искать другие моральные и правовые способы возврата пленных домой.