"Задушить Зеленского в объятиях": политолог рассказал о новой схеме России

Россия применяет против Владимира Зеленского новую схему, сообщил Кость Бондаренко / Главред

Политолог Кость Бондаренко считает, что Российская Федерация применяет против президента Владимира Зеленского новую схему.

Власти РФ решили подыграть украинскому лидеру, а другими словами — "задушить в объятиях", рассказал эксперт в эфире Ukrlife.TV.

По словам собеседника, Россия может сделать в адрес главы государства целый ряд ходов и всячески показывать, что готова идти на контакт.

"…мы увидели, что ровно в тот же день, когда делегация от Оппозиционной платформы — За жизнь приехала в Москву в надежде получить моряков (захваченных в плен украинских моряков — Ред.) и вернуться с таким "трофеем" домой… с "пиаровским трофеем"… в это же день, состоялась… телефонная беседа Владимира Путина с Владимиром Зеленским…", — отметил он.

Бондаренко подчеркнул, "тут вдруг же в Украину приезжает российский омбудсмен Москалькова (Татьяна Москалькова — Ред.), вот и тут вдруг появляются списки — 120 на 40, значит,… тех, которые подлежат обмену, и Россия делает такой жест, причем делает официально".

Читайте такжеЗеленский не знает о "наследственном" бизнесе президентов Украины — политтехнологЭксперт полагает, что "просто на просто срабатывает сейчас новая схема, фактически подыграть Зеленскому, а иными словами — задушить его в объятиях".

"То есть сейчас будем ему подыгрывать максимально,… сделаем целый ряд ходов в адрес Зеленского, а потом посмотрим, потом он получит парламент, потом он получит правительство,… посмотрим, как он с этим всем справится. А мы будем всячески показывать, что готовы идти на контакт — …все остальное будет зависеть потом от Зеленского…", — заявил политолог.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что на протяжении месяца Украина и РФ обменяют определенное число удерживаемых лиц.

После этого стало известно, что в Москве встретились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова и обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в следственных изоляторах и в тюрьмах двух стран.