"Пукнул с трибуны": Тука оценил реакцию Зеленского, Рады и силовиков на скандальный телемост Украина-Россия

18 июля 2019, 17:27

Чиновник пожаловался на "полную импотенцию" украинских властей в идейной борьбе с Россией.

Тука оценил реакцию Зеленского, Рады и силовиков на скандальный телемост Украина-Россия
Тука оценил реакцию Зеленского, Рады и силовиков на скандальный телемост Украина-Россия / Главред

Во время чата на Главреде заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука оценил реакцию властей Украины на попытку проведения телемоста между Украиной и Россией.

"Президент ответил в свойственной ему манере – записал видеобращение. Не знаю, может быть, кому-то нравится такой стиль, мне – не очень", – свое перечисление Тука начал с реакции Владимира Зеленского.

Впрочем, реакций других госорганов он также не слишком удовлетворен.

Читайте также"Путин, ты ху*ло!": когда и где смотреть телемост Украина-Грузия"Но я вижу какую-то реакцию со стороны Генеральной прокуратуры, какую-то – со стороны СБУ, вижу какие-то неуклюжие действия со стороны Нацрады, Совбез пытается что-то выдумать, парламент "декларнул" что-то, пукнул с трибуны, извините за выражение…", – отметил он.

По словам чиновника, этой проблеме уже, как минимум, два года, но только сейчас власти "зашевелились".

"Этот аспект – всего лишь один из слоев многослойной проблемы, которая называется "использование Россией "мягкой силы" в Украине… Мы (уже ранее – ред.) пытались объяснить обществу, с чем Украина имеет дело. Но если какая-то часть общества понимала и воспринимала эту информацию, то властные структуры, увы, проявляли полную импотенцию – что предыдущие властные структуры на протяжении последних пяти лет, что нынешние", – считает Тука.

Ранее Тука назвал условия возвращения Крыма и Донбасса и спрогнозировал сроки развала РФ. По его словам, аргументов против развала России нет.

Напомним, российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 1 и украинским каналом Newsone. Анонсированный телемост между РФ и Украиной вызвал серьезный резонанс в обществе, против него выступили украинские власти.

Newsone отказался от проведения мероприятия, однако в России решили провести свой "телемост": Всероссийская государственная телерадиовещательная компания пригласила российских и украинских участников 12 июля в студию телеканала Россия 1 в Москве. Позднее сообщалось о том, что сайт Миротворец наказал ведущего этого телемоста с российской стороны – Андрея Малахова.

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