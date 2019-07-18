Тука назвал условия возвращения Крыма и Донбасса и спрогнозировал сроки развала РФ / Фото: Reuters

Во время чата на Главреде заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука спрогнозировал, когда и при каких обстоятельствах Крым, Донецк и Луганск вернутся под юрисдикцию Украины.

"Попробую быть объективным. Сначала – Донбасс, потом – Крым. Отличие заключается в том, что у граждан Российской Федерации оккупирована часть Донбасса не воспринимается как часть РФ, а Крым на ментальном уровне – российский. В этом большая проблема", – отметил Тука.

При этом он не согласен с мнением, что "развал России" – это "никогда" (а именно с развалом РФ многие связывают возврат Украине ее законных территорий).

Читайте такжеРаспад РФ неизбежен: к чему должна быть готова Украина"Я прекрасно помню 90-е годы, когда СССР трещал по швам. И лишь только вмешательство "проклятого дяди Сэма" не позволяло окончательно рухнуть Союзу, потому что западные страны панически боялись неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения. Это единственный аргумент, больше не было никаких", – уверен чиновник.

По его словам, аргументов против развала России нет и сейчас. Запад способен уничтожить Россию экономически и финансово за два-три года, не больше, считает он. Но все еще боятся неконтролируемого распространения того огромного количества оружия, накопленная Россией.

"Я прекрасно помню и "Уральскую народную республику", где уже были напечатаны собственные денежные единицы, и "Дальневосточную народную республику", и как Татарстан с Башкортостаном закрывали небо для Аэрофлота, требуя отдельной платы и разрешений, и как Калининград заявлял, что он присоединяется к ЕС. Все это было. Поэтому по "вечности" Российской империи – никогда не говори "никогда". В распад Советского Союза тоже никто не верил. Но один щелчок пальцами – и все покатилось", – напомнил Тука.

Основываясь на экономических данных, поставляемых украинскими спецслужбами, замминистра спрогнозировал: если Россия прекратит финансировать деятельность оккупационных администраций, те способны просуществовать не более трех месяцев.

Ранее генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко заявил, что Украина обязана вернуть свои территории после развала России. По его словам, Российскую Федерацию ждет переформатирование.

А российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

Читайте также"Верните назад": Эстония нацелилась на 5% территории РоссииВ то же время доктор исторических наук Георгий Касьянов заявил, что развал Российской Федерации будет катастрофой для Украины.