Тука назвал условия возвращения Крыма и Донбасса и спрогнозировал сроки развала РФ

18 июля 2019, 07:15

По его словам, аргументов против развала России нет.

Тука назвал условия возвращения Крыма и Донбасса и спрогнозировал сроки развала РФ
Тука назвал условия возвращения Крыма и Донбасса и спрогнозировал сроки развала РФ / Фото: Reuters

Во время чата на Главреде заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука спрогнозировал, когда и при каких обстоятельствах Крым, Донецк и Луганск вернутся под юрисдикцию Украины.

"Попробую быть объективным. Сначала – Донбасс, потом – Крым. Отличие заключается в том, что у граждан Российской Федерации оккупирована часть Донбасса не воспринимается как часть РФ, а Крым на ментальном уровне – российский. В этом большая проблема", – отметил Тука.

При этом он не согласен с мнением, что "развал России" – это "никогда" (а именно с развалом РФ многие связывают возврат Украине ее законных территорий).

Читайте такжеРаспад РФ неизбежен: к чему должна быть готова Украина"Я прекрасно помню 90-е годы, когда СССР трещал по швам. И лишь только вмешательство "проклятого дяди Сэма" не позволяло окончательно рухнуть Союзу, потому что западные страны панически боялись неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения. Это единственный аргумент, больше не было никаких", – уверен чиновник.

По его словам, аргументов против развала России нет и сейчас. Запад способен уничтожить Россию экономически и финансово за два-три года, не больше, считает он. Но все еще боятся неконтролируемого распространения того огромного количества оружия, накопленная Россией.

"Я прекрасно помню и "Уральскую народную республику", где уже были напечатаны собственные денежные единицы, и "Дальневосточную народную республику", и как Татарстан с Башкортостаном закрывали небо для Аэрофлота, требуя отдельной платы и разрешений, и как Калининград заявлял, что он присоединяется к ЕС. Все это было. Поэтому по "вечности" Российской империи – никогда не говори "никогда". В распад Советского Союза тоже никто не верил. Но один щелчок пальцами – и все покатилось", – напомнил Тука.

Основываясь на экономических данных, поставляемых украинскими спецслужбами, замминистра спрогнозировал: если Россия прекратит финансировать деятельность оккупационных администраций, те способны просуществовать не более трех месяцев.

Ранее генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко заявил, что Украина обязана вернуть свои территории после развала России. По его словам, Российскую Федерацию ждет переформатирование.

А российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

Читайте также"Верните назад": Эстония нацелилась на 5% территории РоссииВ то же время доктор исторических наук Георгий Касьянов заявил, что развал Российской Федерации будет катастрофой для Украины.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Крым Георгий Тука аннексия Крыма развал России оккупация Донбасса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:25
"Луценко нарушил УПК": дело против Порошенко о госизмене закрыто — Портнов
07:20
Как правильно сварить кукурузу и сколько нужно времени: тонкости приготовления летней вкусняшки Фото Видео
07:15
Тука назвал условия возвращения Крыма и Донбасса и спрогнозировал сроки развала РФ Видео
06:55
Почему не стоит рассчитывать на наказание виновных в крушении Боинга MH-17 мнение
06:19
Эксперты рассказали, как не "сгореть" на работе
06:01
Заядлые трудоголики: какие знаки Зодиака пашут как лошади
05:47
Нибиру высасывает метан из Азовского моря: жителей побережья уничтожат пришельцы - уфологи
05:22
На аукцион выставили медаль Олимпиады-2010
05:02
"Огненные шоу и аниматоры": эксперт назвал принципиальное отличие этой предвыборной кампании Видео
04:28
В России умер актер и второй режиссер фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
04:25
Как выбрать самый сочный и вкусный арбуз: советы экспертов Видео
03:40
Психолог объяснила, как достичь самого высокого результата
02:37
"Соски видны п*здц ты шл*ха": бесстыжая Седокова взбудоражила пикантным сэлфи
02:06
Стало известно, сколько секса мужчинам и женщинам нужно для счастья
01:54
Названа самая популярная купюра в Украине
01:06
Экс-боец UFC арестован по обвинению в педофилии
00:43
Медведчук в Европарламенте назвал Крым украинским
00:26
Ученые выяснили, как и почему женщины возбуждаются и хотят секса
00:01
Порнозвезда зажгла огонь фантазии фанатов грудью и телесами на откровенных фото Фото
17 июля, среда
23:36
"Путин и Россия используют моряков": Волкер рассказал, как Кремль давит на Зеленского перед выборами
22:58
Зеленский в Харькове дернул чиновника "на ковер" в телефонном режиме
22:22
Х-файлы: В СНБО засекретили ответные меры на финт Путина с паспортами для жителей Донбасса
22:03
Яценюк: Путин хочет танцевать на могилах европейских надежд
21:53
В Минске Украина согласовала с россиянами новую формулу обмена пленных
21:31
Прекращение огня с 21 июля: в Минске приняли важное решение
21:04
Украинский омбудсмен предложила Кремлю взять на поруки пленных украинских моряков
20:59
Развалить крейсер Украина: Полторак сделал Зеленскому неожиданное предложение
20:35
"Северный поток подвел": Газпрому пришлось резко увеличить транзит газа в Евросоюз через Украину
19:32
На счету партии Порошенко арестовали деньги из-за долга перед Портновым
19:31
После убийства копами 5-летнего ребенка Князев представил нового начальника полиции Киевщины Видео
18:49
Путин упростил получение паспортов РФ жителям Донбасса – даже с территорий, подконтрольных Украине Видео
18:32
"На родину коров доить": в Польше пан отлупил украинских заробитчан – появилось видео Видео
18:30
"Сексуальное насилие над беспомощным": Сыроид сделала нагоняй Зеленскому по поводу Рады
18:24
У Порошенко напомнили, кому Гройсман обязан своим постом
18:20
Чемодан с мертвым ребенком в Черновцах: появились жуткие подробности смерти мальчика Видео
17:52
FaceApp вызвало у людей панический страх русских хакеров
17:47
"Фейсом об тейбл": Парубий вспомнил букву закона и сказал "нет" Зеленскому
17:43
Будут мурыжить в СИЗО: В Москве суд продлил срок ареста пленных украинских моряков
17:40
Российский спортсмен дисквалифицирован за употребление кокаина
17:18
"Подаришь яблоко-попаришь морковь": суд оштрафовал Цитрус за сексистскую рекламу
17:18
Е-пенсия: Кабмин ввел новую электронную услугу
17:15
Слуга народа 4 высмеял парламентские выборы в новом трейлере Видео
17:13
Умер экс-тренер сборной Бельгии Робер Васеж
16:51
Известный украинский футболист будет трудится в Федерации футбола Голландии
16:48
Генсек НАТО назначил представителя Румынии своим новым заместителем
16:46
Кабмин анонсировал электронную систему соцподдержки украинцев E-Social
16:46
"Крыла х*ями, теперь оправдывается": чиновница опростоволосилась на встрече с Зеленским Видео
16:19
"Алкоголичка": Лолита разоткровенничалась о личной жизни Видео
16:14
Главные новости 17 июля: словесная порка "шишки" Зеленским в Николаеве и плохие новости насчет моряков Видео
16:00
"Полковник, прекратите истерику!": Смешко ответил Гриценко на угрозы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять