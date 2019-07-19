"Люди задыхаются": Кропивницкий душит жуткий запах, назван источник смрада

19 июля 2019, 19:32

Окна многоэтажек наглухо закрыты, дети сидят дома.

поле
Причина жуткого запаха в городе - удобрение для полей / Униан

На протяжении недели жители Кропивницкого не пускают детей на улицу и задыхаются от жуткого запаха в городе. Форточки не открывают даже на 10 минут – вонь заползает с улицы в квартиру и распространяется по комнатам.

На улицу горожане выходят только в крайней необходимости, передает ТСН.

"У кого астма, люди задыхаются. Кашель и все. Потому что воняет невыносимо. С каждым днем все хуже", - отмечает местная жительница Марина Баранова.

Сначала горожане посчитали, что причина смрада – канализация. Но в водоканале открестились: прорывов нет, это не их парафия. Спасатели также не кинулись искать источник запаха.

Лишь спустя несколько дней чиновники городского совета нашли причину удушливой вони. Как оказалось, фермеры начали удобрять поля куриным пометом.

"Делаю, для того, чтобы наши украинские черноземы оставались черноземами, для того, чтобы земля была плодородной. Это не то, что я так хочу, а это правильно! Так надо делать! Оно воняет, ну понятно, что воняет - ну что я могу сделать", - жалуется фермер Андрей Таровик.

В экологической инспекции отметили, что вреда окружающей среде такая подкормка полей не наносит, даже наоборот.

Опасно ли этим дышать, должны выяснить специалисты лабораторного центра. Пока ждут результатов анализов, чиновники рекомендуют фермерам обрабатывать поля только в те дни, когда изменится направление ветра и всю вонь не будет нести в город.

Ранее курортная Кирилловка погрязла в мусоре.

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вонь Кропивницкий
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