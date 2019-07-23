Майкл Щур уволился из Общественного ТВ / Facebook

23 июля, во вторник, из Общественного ТВ решил уволиться популярный телеведущий Роман Винтонив, который также известен как Майкл Щур.

"Член правления UA:Общественное вещание, ответственный за информационное вещание и цифровые платформы, Роман Винтонив попросил уволить себя по соглашению сторон. О своем решении он сообщил коллектива сегодня", - сообщила PR-директор Общественного ТВ Виктория Сидоренко в Facebook.

Сам Майкл Щур уведомил о своем решение своих поклоников в соцсети.

"Друзі, привіт. Офіційно повідомляю: я звільняюся з Суспільного для того, щоб зосередитись на Телебаченні Торонто і творчості.Звільняюсь з 1-го серпня. Команда Суспільного - вам цьом. Завжди підтримую і дякую за круті два роки разом", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, Известный украинский телеведущий Майкл Щур принял военную присягу.

Также сообщалось известный телеведущий Майкл Щур показал свою армейскую прическу.